Власти Индии примут меры против бродячих собак в популярных туристических местах

Власти Индии примут меры против бродячих собак после нападений на туристов на Гоа
Верховный суд Индии обязал власти штатов принять меры для сокращения количества бездомных собак. Поводом стали многочисленные случаи нападения на людей, в том числе на туристов в популярных туристических местах, таких как Гоа и Керала, пишет LiveLaw.
Суд отметил, что поведение животных начинает негативно влиять на туризм, потому что гости боятся отдыхать на побережье из‑за риска нападения собак, привлеченных остатками рыбы и отходами на берегу. Местные службы их отлавливают, но потом снова отпускают на улицу, что не решает проблему.
Нападения собак на людей стали для Индии настоящим бедствием. Только в одном штате, по официальным данным, в 2024 году было свыше 100 тыс. случаев укусов, а за январь 2025‑го зарегистрировано уже 21 тыс. таких нападений.
Суд указал, что отчеты властей не содержат конкретных данных, что именно они сделали, чтобы ловить и забирать бездомных собак с улиц. В ходе заседания чиновники заверили, что они строят или расширяют приюты для животных, но им нужно несколько месяцев, чтобы завершить начатое. В судебном решении содержатся рекомендации не создавать огромные центры, а ограничиться небольшими, но функциональными площадками, где собак будут содержать в нормальных условиях, и они перестанут представлять угрозу для людей.