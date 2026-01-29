Власти Индии примут меры против бродячих собак в популярных туристических местах

Верховный суд Индии обязал власти штатов принять меры для сокращения количества бездомных собак. Поводом стали многочисленные случаи нападения на людей, в том числе на туристов в популярных туристических местах, таких как Гоа и Керала, пишет LiveLaw.

© tourdom.ru

Суд отметил, что поведение животных начинает негативно влиять на туризм, потому что гости боятся отдыхать на побережье из‑за риска нападения собак, привлеченных остатками рыбы и отходами на берегу. Местные службы их отлавливают, но потом снова отпускают на улицу, что не решает проблему.

Нападения собак на людей стали для Индии настоящим бедствием. Только в одном штате, по официальным данным, в 2024 году было свыше 100 тыс. случаев укусов, а за январь 2025‑го зарегистрировано уже 21 тыс. таких нападений.

Суд указал, что отчеты властей не содержат конкретных данных, что именно они сделали, чтобы ловить и забирать бездомных собак с улиц. В ходе заседания чиновники заверили, что они строят или расширяют приюты для животных, но им нужно несколько месяцев, чтобы завершить начатое. В судебном решении содержатся рекомендации не создавать огромные центры, а ограничиться небольшими, но функциональными площадками, где собак будут содержать в нормальных условиях, и они перестанут представлять угрозу для людей.