AZUR air рассчитывает в ближайшие сутки восстановить штатное расписание

Продолжаются задержки рейсов авиакомпании AZUR air в Таиланд и Вьетнам и обратно. ZF 2904 с Пхукета во Внуково опаздывает на 29 часов: самолет должен был прибыть в Москву сегодня в 00:40, но ожидается лишь завтра в 03:40. Перенесен также рейс на Пхукет (ZF 2901) – с 02:20 до 18:00.

© tourdom.ru

Сложная ситуация в уральских городах. Туристам из Челябинска вылета на Пхукет пришлось ждать более 30 часов. По расписанию ZF 2951 должен был отправиться вчера 05:50, но улетел только сегодня в 11:48. Также серьезно задержался вылет ZF 2537 из Екатеринбурга в Нячанг: с 22:40 вчерашнего дня его перенесли на сегодня – сначала на 04:20, а затем на 12:50. В настоящее время самолет в пути.

Можно предположить, что сбой стал следствием вчерашней незапланированной посадки в Ханое самолета, летевшего из Нячанга в Иркутск. Но, как рассказали в AZUR air, это не так.

«Рейс ZF 2951 из Челябинска на Пхукет вынуждены были задержать для проведения дополнительного технического обслуживания воздушного судна. Безопасность пассажиров — это главный приоритет. ZF 2904 задержан в связи с поздним прибытием на Пхукет этого самолета. Пассажирам продлили проживание в отелях. Что касается ZF 2901 из Внуково на Пхукет, то это оперативная корректировка расписания, связанная с длительным обслуживанием самолета в Челябинске. Пассажиры оповещены о новом времени вылета силами туроператоров, те, кто уже прибыл в аэропорт — размещены в гостиницах», — прокомментировали в компании.

Представитель перевозчика также отметил, что в связи с широкой географией (полеты из 20 городов России) временный выход из строя одного самолета может затронуть и рейсы на других воздушных судах — это делается для минимизации негативного влияния на расписание и его скорейшей стабилизации:

«Рассчитываем в течение ближайших суток восстановить штатное выполнение программы полетов по всей маршрутной сети».

Ранее мы написали, что летевший из Пхукета в Барнаул самолет AZUR air совершил незапланированную посадку в Китае.