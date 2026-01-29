Пропавшие в Египте туристы могли попасть в полицию из-за граффити

Пропавших в Каире российских туристов могла задержать полиция из-за графити. Такое предположение в комментарии для «КП-Урал» высказал секретарь посольства России в Египте Александр Аргентов. Один из путешественников последний раз звонил семье из района Рамсеса — это оживленный квартал египетской столицы, где часто рисуют граффити. По версии дипломатов, именно там россияне могли привлечь внимание правоохранительных органов.

© tourdom.ru

В посольстве не исключают, что молодых людей доставили в изолятор, а условия содержания там отличаются от привычных для россиян: задержанных не кормят, и еду приносят родственники.

«Обычно еду передают родственники. Если же у человека есть деньги, полиция может купить продукты сама. Телефоны в таких случаях забирают», – отметил дипломат.

Как писал ранее «ТурДом», жители Екатеринбурга Владислав Ревенко и Никита Таланов прилетели в Египет 21 января. Спустя несколько дней молодые люди отправились в Каир самостоятельно, без сопровождения туроператора. Связь с ними оборвалась 26 января. После этого они не отвечали на звонки и сообщения, а также не явились на обратный рейс. Родственники забили тревогу и обратились за помощью к дипломатам.

Официального подтверждения, что туристов действительно задержала полиция, пока нет – речь идет о версии, которую проверяют дипломаты вместе с египетской стороной.