В России планируют новые рейсы в Саудовскую Аравию и групповой безвиз с Индией

Саудовские авиакомпании рассматривают возможность запуска рейсов не только в Москву, но и в Сочи, Санкт-Петербург и Казань. Сейчас перевозчики изучают спрос, а российская сторона помогает им с аналитикой пассажирских потоков. Расширения полетной программы в Минэкономразвития ожидают уже в этом году.

Как рассказал агентству «Прайм» директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев, в настоящее время между Эр-Риядом и Москвой выполняется 10 рейсов в неделю, а с 23 декабря саудовская авиакомпания Flynas начала летать из Джидды в Москву.

Еще одно важное направление – Индия. После визита президента РФ индийская сторона ускорила работу над либерализацией визового режима. В январе появятся конкретные предложения по соглашению о двусторонних групповых безвизовых поездках.

Также в этом году планируется завершить работу по отмене виз с Бахрейном и Малайзией. Проекты документов уже готовы и находятся на стороне партнеров. С Малайзией обсуждение не ограничивается только визами. Речь также идет об организации прямого авиасообщения с Россией – сейчас стороны обсуждают возможности запуска в первой половине года.

Параллельно растет интерес иностранцев к поездкам в Россию по электронным визам. По данным за январь–ноябрь 2025 года, оформлено 766 тыс. электронных виз, а въехали по ним 654 тыс. человек. Для сравнения: за весь 2024 год по электронным визам в Россию въехали 576 тыс. туристов. В Минэкономразвития ожидают, что по итогам 2025 года этот показатель превысит 700 тыс. человек.

В целом, если по итогам года Россия выйдет на 5,4–5,5 млн иностранных туристов, около 30% из них составят граждане Китая. На втором месте – страны Персидского залива, далее идут Индия, Турция и европейские государства, прежде всего Германия.