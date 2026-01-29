Турист наткнулся на останки пропавшей два года назад путешественницы

На побережье Тасмании турист из Австралии обнаружил останки пропавшей путешественницы. Об этом пишет издание PerthNow.

© Московский Комсомолец

Сообщается, что останки, которые могут принадлежать пропавшей два года назад 31-летней бельгийке Селин Кремер, находились недалеко от водопада Философ.

Ранее автомобиль девушки обнаружили неподалеку от водопада, однако найти саму туристку не удалось.

Судебные эксперты в настоящее время проводят ДНК-анализ для установления личности погибшей. С семьей Кремер уже связалась полиция.

Ранее также сообщалось, что в Австралии нашли тело британского туриста, который пропал после падения в океан.