Турист наткнулся на останки пропавшей два года назад путешественницы

Турист наткнулся на останки пропавшей два года назад девушки

На побережье Тасмании турист из Австралии обнаружил останки пропавшей путешественницы. Об этом пишет издание PerthNow.

Сообщается, что останки, которые могут принадлежать пропавшей два года назад 31-летней бельгийке Селин Кремер, находились недалеко от водопада Философ.

Ранее автомобиль девушки обнаружили неподалеку от водопада, однако найти саму туристку не удалось.

Судебные эксперты в настоящее время проводят ДНК-анализ для установления личности погибшей. С семьей Кремер уже связалась полиция.

Ранее также сообщалось, что в Австралии нашли тело британского туриста, который пропал после падения в океан.