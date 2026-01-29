Как влияет снегопад на работу московских аэропортов

Работу московских аэропортов продолжает усложнять снегопад. Синоптики зафиксировали суточный рекорд за минувшие 24 часа. Ну а в целом за 2 дня выпала половина месячной нормы. И осадки не прекращаются. Ситуацию контролируют Минтранс и Росавиация, которые утверждают, что воздушные гавани работают штатно. И действительно тотальных проблем нет, но улететь совсем без задержек – роскошь.

В Шереметьево ночные рейсы в основном отправляли по графику. Больше всего не повезло SU1936 в Караганду – отставание на 4 часа. Из утренних – DP6913 в Минводы и FV6337 в Архангельск полетят с опозданием на 2 часа. В списке дневных рейсов красных строчек нет.

С прилетом ситуация менее стабильная. Ночью достаточно большое количество бортов принимали с опозданием в пределах полутора часов. А DP6970 «Победы» и вовсе прилетел лишь в 05:30 вместо 23:00. Днем и вечером есть отдельные задержки, в том числе по международным туристическим маршрутам. Наибольшая – 2 с половиной часа у вечернего борта «Аэрофлота» из Мале SU 321.

Внуково сегодня с 7 до 9 утра отправлял практически все рейсы с опозданиями. Ночью позже запланированного ряд самолетов взял курс на Турцию, Египет и ОАЭ. Тут корректировки в 1–2 часа. А вот на прилет серьезных отставаний не было.

В Домодедово ночью проблем с прилетом не наблюдалось – впрочем тут и было всего 4 рейса с полуночи до 6 утра. На вылет было больше, но серьезных опозданий нет – лишь самолеты в Кувейт и Ташкент взмыли в воздух с отставанием в пару часов. Утренние борта прибывают и вылетают с небольшими корректировками до 40–60 минут.

