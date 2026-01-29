Российская туристка из-за долгов застряла в Южной Корее

Пенсионерка из Москвы Татьяна Коновалова, перенесшая тяжелый инсульт во время поездки в Южную Корею, до сих пор не может вернуться в Россию из-за долгов местной клинике. Семья женщины объявила сбор средств, сообщила СМИ ее дочь Евгения.

© tourdom.ru

По ее словам, в декабре 2025 года она отправилась в туристическую поездку по Южной Корее вместе с сыном, 77-летней матерью и собакой. Во время путешествия у Татьяны внезапно произошел геморрагический инсульт.

Известно, что 21 января женщину в экстренном порядке доставили в больницу Национального университета Пусана. Как рассказала дочь пациентки, после госпитализации кровоизлияние продолжалось, состояние быстро ухудшалось, и врачи приняли решение о срочном хирургическом вмешательстве для спасения жизни.

Туристической страховки у пенсионерки не оказалось. В одной из СК ей отказали из-за возраста, а оформить полис в другой компании, по словам Евгении, она не успела из-за высокой занятости.

После операции Татьяну Коновалову ввели в искусственную кому. Сейчас пациентка начала самостоятельно дышать, однако ее состояние по-прежнему оценивается как стабильно тяжелое. Врачи выдали медицинское заключение о транспортабельности и считают возможной перевозку женщины в Россию для дальнейшего лечения.

Основным препятствием для медицинской эвакуации остается финансовый вопрос. Как пояснила Евгения, задолженность перед южнокорейской клиникой превышает 55 тыс. долларов. При этом каждый день пребывания в реанимации без страховки обходится примерно еще в 7 тыс. До погашения долга Минздрав РФ не может оформить заявку на медицинскую эвакуацию.

Семья пенсионерки открыла сбор средств на личных страницах Евгении Коноваловой в социальных сетях «ВКонтакте» и Telegram. Собранные деньги планируется направить на оплату лечения и организацию возвращения пациентки в Россию.