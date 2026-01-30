«Хочется обратно в Россию». Тревел-блогер описал поездку по США в 2026 году

Российская тревел-блогерша Марина Ершова описала поездку по Соединенным Штатам Америки словами «хочется обратно в Россию». Впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, крупные города Америки в 2026 году «больше не те, что мы знали» из-за разбоев и грабежей на улицах и парковках.

«Наркоманы лежат на бульварах так, что ходить по тротуару становится риском для здоровья, а местные обходят их стороной, будто они там уже прописаны», — так рассказала о Лос-Анджелесе туристка.

Опытная путешественница отметила, что в России, несмотря на коррупцию, дети могут спокойно выйти на улицу, которые «не кишат бездомными». А США стали страной выживания.

«Ты не гуляешь спокойно, не оставляешь машину без страха, не садишься в кафе без того, чтобы проверить каждую дверь и окно. Так что многие, кто уехал за океан, начинают вспоминать Россию», — пришла к выводу блогерша.

