Российская туристка разочаровалась в отдыхе в Пекине

Путешественница из Москвы Светлана в своем отзыве предостерегла других туристов от повторения негативного опыта организованной поездки в Пекин. Вместо ожидаемого культурного погружения пара столкнулась с чередой проблем, которые привели к перерасходу бюджета и испорченному отдыху.

«На деле вся поездка обернулась сплошным разочарованием: от переполненных экскурсий и грязного отеля до огромных трат и постоянных неудобств. В общем, не понравилось абсолютно... И это был полный провал», – рассказала женщина в своем отзыве на портале на платформе «Дзен».

Как отметила туристка, изначально привлекла цена готового тура – 344 тысячи рублей за 7 дней на двоих с прямым перелетом, проживанием и экскурсиями. Однако на практике эта сумма оказалась лишь базой, к которой добавилось около 200 тысяч рублей дополнительных расходов. При этом качество услуг не соответствовало ожиданиям.

Первые трудности начались с задержки рейса и многочасового стояния в очередях на паспортном контроле. Проживание в заявленном четырехзвездочном отеле, по словам Светланы, оказалось кошмаром: она описала старые номера с тараканами, неисправной сантехникой и грязным постельным бельем. Питание по программе также не устроило туристов, вызвав проблемы с желудком.

Основные претензии были высказаны к организации экскурсий. Группа из 40 человек, по мнению автора отзыва, была слишком большой, а гид – малоинформативным и постоянно торопившим группу. Посещение ключевых достопримечательностей, таких как Великая Китайская стена и Запретный город, было омрачено огромными толпами, смогом и необходимостью доплачивать за вход и дополнительные услуги, которые изначально не были четко оговорены.

Помимо этого, туристы столкнулись с языковым барьером, культурными различиями и проблемой загрязнения воздуха. В итоге общие впечатления от поездки были полностью испорчены, а ее итоговая стоимость превысила 500 тысяч рублей. Светлана не рекомендует подобные бюджетные групповые туры в Пекин, советуя тем, кто все же хочет посетить Китай, выбирать индивидуальные программы с проверенными гидами или рассмотреть другие направления для путешествий.