Путешественник описал отношение к россиянам в Армении

Тревел-блогер Марк Еремин описал отношение к россиянам в Армении словами «спокойное и даже теплое». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

По его словам, некоторые туристы, которые никогда не были в Армении, представляют ее почти как второй дом, другие же — уверены, что в стране местные устали от взлетевших цен и копят раздражение на россиян. И тот, и другой сценарий в чем-то правдив, подчеркнул автор блога.

Он добавил, что поток соотечественников, приезжающих в Армению, действительно увеличился в последние годы, однако отношение жителей страны чаще всего спокойное, и зависит от того, как себя ведет турист.

«Русский язык в Ереване и в крупных городах часто работает как язык "быстрого контакта", когда вы спрашиваете дорогу, решаете вопрос в сервисе или обсуждаете аренду», — написал тревел-блогер.

Также Еремин рассказал, что приток релокантов из России действительно повлиял на цены в Армении, однако в последнее время ситуация на рынке меняется в лучшую сторону.

«Когда местный житель видит, что его привычная аренда улетела вверх, он часто злится на ситуацию, которая выбивает почву из-под ног, и эта злость иногда выливается в колкости именно в адрес самой заметной группы приезжих», — заключил он.

