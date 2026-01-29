Почему обычный тайский супермаркет стал культовым у россиян

Для путешественников из России обычный мини-маркет 7-Eleven превратился в культовое место. Многие, прилетая в Таиланд, первым делом отправляются не на массаж и даже не на пляж, а изучать новый ассортимент на полках знаменитого супермаркета. На YouTube блогеры шутят, что провели бы там целый день, и собирают сотни тысяч просмотров. Почему обычный круглосуточный магазин стал туристическим культом, что именно в нем так привлекает российских путешественников и не переоценивают ли они «магические» товары с его полок — разбиралась «Лента.ру».

© Globallookpress

Магазин, в котором можно купить почти все за бесценок

7‑Eleven в Таиланде можно увидеть буквально на каждом шагу. Они встречаются на главных улицах и в маленьких переулках, рядом с рынками и пляжами, при отелях и в торговых центрах. Всего по стране работает более 10 тысяч таких мини-маркетов, и найти один из них не составляет труда: стоит только выйти на улицу и оглядеться — яркую вывеску обязательно будет видно поблизости.

Все магазины открыты 24 часа в сутки семь дней в неделю, что особенно ценно для туристов. «Очень удобно — можно купить все необходимое в любое время, от таблетки до футболки», — отмечают россияне на форумах. Здесь действительно продается почти все — базовые лекарства (например, парацетамол, средства от простуды и пластыри), солнцезащитные кремы, средства от комаров и другие мелочи, способные спасти отпуск.

Globallookpress

Цены здесь фиксированные и очень низкие, так что не приходится торговаться, как на рынке, или переплачивать, как в гостиничных магазинах. По словам туристов, стоимость многих товаров не превышает 20-50 бат (от 50 до 130 рублей) и за последние годы почти не выросла.

Универсальный круглосуточный магазин шаговой доступности — редкость для Европы, но норма для Юго-Восточной Азии. В Таиланде же 7‑Eleven превратился в часть национального быта. Многие местные жители почти не готовят дома и питаются готовой едой из таких магазинов. По этой причине 7‑Eleven есть буквально в каждом отеле и жилом квартале — как в туристических центрах, так и в глубинке.

Это одно из ключевых отличий Таиланда: например, во Вьетнаме или Камбодже подобных сетевых мини-маркетов куда меньше, а в популярных у россиян Турции и Египте формата 7‑Eleven нет вовсе.

Кроме того, в некоторых магазинах оборудованы небольшие зоны с высокими столиками и стульями, где можно сразу съесть разогретый обед. Все это сделало супермаркет максимально удобным для тех, кто хочет успеть как можно больше за непродолжительный отпуск, не тратя время на походы по ресторанам и кофейням.

Самые вкусные сэндвичи за 20 бат

Главная причина популярности 7‑Eleven — это безусловно еда и напитки. По оценке самих туристов, ассортимент здесь фантастический. Магазин сочетает в себе продуктовую лавку, фастфуд-кафе, кофейню, бар и даже кондитерскую. Главные хит среди туристов — это знаменитые тосты и сэндвичи.

В холодильниках 7‑Eleven выложены специальные треугольные бутерброды и булочки с разными начинками: ветчиной и сыром, курицей, беконом, тунцом, омлетом, шпинатом и сладкими кремами. Достаточно выбрать понравившийся, и на кассе его тут же подогреют в тостере и упакуют в фирменный конверт.

Lenta.ru

«Я считаю, что треугольнички — это то, ради чего можно переехать в Таиланд. Я буквально готова петь им оды. Особенно хочу выделить треугольник с сосиской и со вкусом карбонара. Всем, кто едет в Таиланд, непременно стоит их попробовать. Можно пропустить посещение какой-либо достопримечательности, но не зайти за треугольничком в 7-Eleven было бы преступлением», — делится с «Лентой.ру» восторженными впечатлениями о сэндвичах россиянка Екатерина.

Другая легенда мини-маркета — это готовые обеды тайской кухни. В отделе с этой продукцией можно питаться буквально каждый день, при это постоянно выбирая разные блюда. Здесь продаются бургеры в тайском стиле, рис с фаршем из курицы, жареная лапша с зеленью, различные онигири, гедза с креветками и многое другое. Одной порции хватает, чтобы наесться до сыта. При этом в уличных кафе аналогичные позиции стоят в три-четыре раза дороже.

Что еще россияне рекомендуют попробовать в 7-Eleven?

Ролл с крабовой палочкой, докупив к нему ореховый соус с кунжутом и икру тобико

Шоколадный десерт Lava Cake

Кукурузные чипсы с томатом или креветкой

Молоко с дыней или бананом

Фруктовый лед в виде виноградных шариков

Сушенные рыбные полоски

Что сделало именно 7‑Eleven таким культовым?

Ажиотаж по поводу азиатского супермаркета придумали не россияне. Его культовая репутация выросла из очень простой идеи: сделать магазин, который во всем будет удобнее других. В 1946 году сеть, основанная в США, получила название 7-Eleven, чтобы подчеркнуть расширенный график — с 7 утра до 11 вечера, семь дней в неделю. Для того времени это было конкурентным чудом: туда можно было забежать, когда обычные лавки уже закрывались.

Когда магазин начал расширяться и бренд дошел до Азии, культ окончательно сформировался. В Японии формат магазинов конбини давно стал частью привычного образа жизни: люди, которые вечно на бегу, заходят туда перекусить, взять кофе, купить готовую еду и уходят через три минуты.

Lenta.ru

В Таиланде его популярность подкрепилась еще и тем, что 7-Eleven стали открываться на каждом шагу и стали частью городского ландшафта. В итоге благодаря соцсетям и постоянным обзорам блогеров магазин превратился в отдельную достопримечательность. В 2024 году его даже посетил британский певец Эд Ширан, чтобы попробовать рекомендуемые инфлюэнсерами снеки, и снял об этом видео.

Волшебные мармеладки для сна и для похудения

Помимо быстрого перекуса и вкуснейших сэндвичей, супермаркет завоевал сердца потребителя различным мармеладом, который может вылечить практически все. Здесь продаются сладости и для похудения, и от запора, и от диареи, и даже для улучшения сна.

Путешественница Карина рассказала «Ленте.ру», что попробовала некоторые из них и была удивлена эффекту. По ее словам, когда она увидела стенд с мармеладом, который решает всевозможные физиологические проблемы, она очень впечатлилась и решила купить сразу несколько упаковок.

«Мармеладка для сна была первая. Конечно же, когда ты ее видишь, ты вообще не можешь поверить, что она сработает, потому что она выглядит, как обычная конфетка. Я думала, что в ней намешан мелатонин, который помогает заснуть, но выяснилось, что в составе какие-то местные тайские травы. И что самое странное — она действительно оказалась рабочей», — путешественница Карина.

Но больше всего ее впечатлил мармелад для похудения. Туристка отметила, что решила попробовать ее во время длительного перелета, когда у нее не было возможности поесть.

«Я съела эту маленькую конфетку со вкусом кока-колы, и она действительно перебивает чувство голода. Хотя конфетка эта крошечная. Не знаю, может она как-то разбухает в желудке, но она правда работает. И два-три часа ты не хочешь есть», — призналась россиянка.

Карина также поделилась, что другие мармеладки, которые были предназначены для проблем с пищеварением, тоже ей помогли.

«Так что хвала 7-Eleven. Хвала производителю мармеладок. Кстати, сколько они стоят, я точно не помню. Но это точно недорого», — заключила путешественница.

Lenta.ru

Другая туристка, блогерша Полина, также поделилась в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) списком мастхэв продуктов, которые необхидимо везти домой из тайского 7-Eleven. В нем оказались маски для глаз, которые снимают напряжение и раздражение; таблетки со сколопендрой от кашля; охлаждающие патчи, используемые при жаре и температуре; питьевое средство от изжоги и вздутия живота; мазь, которая снимает зуд и покраснения, а также способствует регенерации кожи; разогревающие пластыри от боли в мышцах.

«Эта маска спасла мою кожу»

Еще один сегмент товаров, который притягивает покупателей в 7-Eleven — это уходовая косметика. Блогерша Ирина, которая проживает в Таиланде с 2010 года, регулярно делится с подписчиками роликами о своих находках в мини-маркете. Это одна из самых популярных рубрик в ее блоге @bomi.favily. По ее словам, многие бюджетные средства из магазина творят чудеса.

Например, она рекомендует тканевые маски для лица Rojukiss и Kathy Doll.

«Берите любую, они реально работают. Так же как и пудра Ponds, которая делает эффект фотошопа», — отметила автор.

Ее восторг разделяет и другая россиянка Елена, которая в последний день отпуска случайно схватила в магазине несколько тканевых масок и поразись эффекту.