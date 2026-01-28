Поломка сразу 11 туалетов поставила бортпроводников в трудное положение

Бортпроводники Philippine Airlines были вынуждены самостоятельно выгребать отходы из сломавшихся туалетов во время полета. Об этом сообщило издание PYOK.

© РИА Новости

Это произошло 11 января на борту Boeing 777-300, летевшего из Лос-Анджелеса, США, в Манилу, Филиппины, подробности появились недавно. Когда самолет находился в небе над Тихим океаном, у него вышли из строя все 11 санузлов. Авиакомпания приняла решение не сворачивать с курса для починки неисправности и заставила экипаж воздушного судна выгребать скопившиеся нечистоты в раковины.

Персонал согласился выполнить поручение. Однако по прибытии в аэропорт назначения недовольные сотрудники подали жалобу в профсоюз. Началось расследование.

Ранее бортпроводник авиакомпании American Airlines установил скрытую камеру в туалете самолета для съемки юной пассажирки и попался. После того как девочка сходила в уборную, ее мать выбежала в проход и сообщила, что там находится записывающее устройство.