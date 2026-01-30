Эксперт объяснил тонкости бронирования отелей за рубежом в грядущие праздники

Fun & Sun выделил главные направления поездок россиян и добавил, что россиянам следует внимательнее с выбором даты.

Россияне выберут в праздники Азию и Египет, но туристам надо быть внимательнее с датами бронирования, рассказали НСН в пресс-службе туроператора Fun & Sun (член Российского союза туриндустрии).

Туристический поток из России в зарубежные страны в праздничные дни февраля и марта 2026 г. может достигнуть миллиона человек, подсчитал вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. Его расчеты приводят «Ведомости». Fun & Sun выделил главные направления поездок россиян.

«31% россиян от числа всех путешественников посетит ОАЭ, еще 26% выберут Египет, остальные предпочтут Юго-Восточную Азию (17% — Веьтнам, 15% — Таиланд, 3% — Шри-Ланка). На долю Турции придется только 3%, еще 2% поедут по внутренним направлениям или в Абхазию», — отметили в компании.

Туроператор добавил, что россиянам следует внимательнее с выбором даты.

«Стоит учитывать, что 23 февраля в этом году пересекается с датами празднования Китайского Нового года (празднование длится 2 недели), что стоит учитывать при планировании поездок в страны Юго-восточной Азии, а также в популярные у китайских туристов регионы России — Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, Байкал. Быстрее заканчивают туры на праздничные даты на дальнемагистральных направлениях: Мальдивы, Вьетнам, Таиланд, так как их бронируют сильно заранее (за полгода-год). В то же время в ОАЭ и Египте еще сохраняется выбор качественных четырехзвездочных и пятизвездочных отелей. В Турцию путевки на двоих на неделю начинаются от 74 тысяч рублей (вылет из Москвы), в Египет — от 127 тысяч рублей, в ОАЭ — от 114 тысяч рублей, на Мальдивы — от 217 тысяч рублей», — сообщил он.

Ранее президент Союза туристических агентств, член координационного совета при Общественной палате Сергей Голов в эфире НСН посоветовал россиянам отказаться от поездок в Европу.