Как дешево отдохнуть на Мальдивах в феврале

После обзора цен на туры на Мальдивы с проживанием в отелях 5* в редакцию TourDom.ru поступил запрос от читателей, которым ценники в диапазоне от 500 тыс. до 1 млн за отдых на двоих на 10 дней показались неподъемными. Можно ли отдохнуть более бюджетно, если выбрать проживание в гестхаусах или отелях меньшей звездности?

Мы рассматривали варианты с вылетом из Москвы на 10 ночей в те же сроки – в феврале и марте с включенным в стоимость прямым перелетом «Аэрофлотом».

Ценники начинаются от 208 тыс. на двоих. За эти деньги можно разместиться в гестхаусе на острове Дхангетхи, напротив пляжа Бикини-бич. Береговая линия находится в 50 м от отеля. В цену включен также завтрак. Отзывов от россиян немного, на международных сервисах – чуть больше. Но чаще объекту ставят пятерки.

За 210 тыс. в марте предлагают остров Хураа, расположенный на атолле Северный Мале, окруженном бирюзовыми водами. Но до бикини-пляжа надо будет идти 15–20 минут. Этот остров, как и предыдущий, локальный с местным населением – оголяться можно только в разрешенных местах.

Чуть дороже – за 220–230 тыс. – можно взять номера в отелях 2 и 3* на Дангети или Тодду. Но иногда они могут находиться на второй линии. В некоторых случаях в эту сумму не входит питание. Доплатив еще чуть-чуть, получится забронировать и Crown Beach Hotel Maldives 4* – 237 тыс. с завтраками на острове Диффуши. Бикини-пляж находится в 130 м от двухэтажной гостиницы. Впрочем, ожидаемо с такой низкой ценой к объекту с большим количеством звезд не нужно иметь слишком больших требований. Постояльцы в отзывах подчеркивают, что все очень скромно, да и завтраки однообразны и скудны. Свежих комментариев немного.

Те, кто рассчитывает на бюджет в пределах 200 тыс., могут уложиться в 180 тыс., если возьмут поездку на неделю и в первой половине февраля. Туры без пометок «горящий» до этого уровня не опускаются в ближайшие 2 месяца. Помимо уже вышеназванных объектов, есть Vilu Thari Inn Maldives 3* на острове Махибаду, который является столицей острова атолла Алиф Даал. К услугам гостей здесь даже джакузи на крыше отеля, а также ресторан с потрясающим видом.

Тем, кому и это дороговато, можно попробовать заменить чартер «Аэрофлота» на перелет регулярными рейсами с пересадкой. В этом случае значительно увеличивается время в пути, но получается сэкономить еще чуть-чуть – расценки на различные гесты без отзывов начинаются от 165 тыс. в феврале и марте на 10 дней.

