Китайские авиакомпании продолжают отменять рейсы в Японию

Китайские авиаперевозчики продолжают пересматривать запланированные полетные программы в Японию на фоне политического конфликта между странами. Ведущие авиакомпании объявили о своих планах на оставшуюся часть зимнего сезона-2025/26 – февраль и март. А это уже напрямую связано с планами многих туристов, кто захочет устремиться в Страну восходящего солнца на период цветения сакуры. Его в 2026 году ожидают в более ранние сроки, примерно с 20 марта.

Лучше всего лететь через токийский аэропорт Ханеда. Здесь отменено всего порядка 10% от первоначального объема перевозки в феврале и уже порядка 14% в марте. Другую столичную гавань Нарита тоже можно рассмотреть, но тут срезан уже больший объем – 43% в феврале и почти половина в марте.

Хуже всего перспективы слетать в Японию через Осаку – здесь наибольшее количество отмен – больше 70%. Air China, China Southern и China Eastern первоначально планировали делать в районе 2 тыс. вылетов в месяц, но теперь набирается едва ли больше 500. Чтобы понимать масштабы беды – более полумиллиона пассажиров за грядущие 2 месяца лишились возможности лететь этим маршрутом. Подробнее новые корректировки на всех маршрутах можно изучить здесь.

Также не стоит забывать и о еще одном совете для тех, кто все-таки полетит в Японию со стыковками в Китае – пересадки лучше всего планировать в базовых аэропортах каждого из перевозчиков. Как ранее писал TourDom.ru, эти рейсы пострадают меньше всего в случае дальнейшего секвестирования.