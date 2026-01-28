В Египте пытаются усилить безопасность на дорогах ради туристов

Имидж Египта как туристического направления портят хаотичное дорожное движение и несоблюдение правил водителями. Это отпугивает, в том числе, туристов из России, но власти стараются переломить ситуацию, заявил вице-президент Палаты туристических компаний Египта Амр Седки, слова которого приводит Al-Mal News.

© tourdom.ru

Меры, которые ввело Министерство туризма Египта, включая обязательные медицинские осмотры водителей и требования к использованию современных автобусов для туристических перевозок, уже дали эффект – в начале 2026 года число ДТП заметно сократилось. Эти меры, считает Седеки, необходимо усилить.

Еще одна болезненная тема – безопасность дайвинга. Случаи гибели российских туристов во время погружений недопустимы и подрывают доверие к направлению, отметил эксперт. Новые технические требования и правила, утвержденные египетским Минтуризма, он оценивает позитивно. При этом часть ответственности, по его словам, лежит и на российской стороне – иногда туристы из России предъявляют сомнительных разрешения на дайвинг, что в ряде случаев приводит к трагическим последствиям.

Кроме того, туротрасль Египта испытывает нехватку российских состоятельных туристов – в их глазах это «дешевый» рынок без премиального имиджа, считает бывший президент Федерации туристических палат Египта Эльхами эль-Заят.

По его словам, Россия в целом обеспечивает Египет туристами всех категорий – от бюджетных до среднего класса. Но именно обеспеченные россияне чаще всего отказываются проводить отпуск в стране, поскольку низкая стоимость турпродукта создает ощущение направления «не их уровня». При этом отельеры и туркомпании не спешат повышать цены: спрос остается стабильным, а резкий рост тарифов может отпугнуть массового туриста. Для повышения спроса со стороны состоятельных российских путешественников необходимо повысить качество сервиса и более целенаправленно работать именно с этой целевой аудиторией, отметил эксперт.