Бахрейн готов предложить пакетные туры для россиян
Королевство Бахрейн может предложить россиянам конкурентоспособные по цене пакетные туры. Об этом заявила в эфире радио РБК министр туризма Бахрейна Фатима бинт Джаафар ас-Сайрафи, отметив, что Россия входит в число приоритетных направлений для Манамы.
"У нас есть партнерские соглашения с операторами, что позволит нам предлагать более привлекательные цены не только на билеты, но и, например, на проживание", - отметила она. Министр также указала, что в настоящее время для россиян доступно оформление электронной визы.
Фатима бинт Джаафар ас-Сайрафи подчеркнула, что Бахрейн в том числе продвигает себя и как хаб бизнес-туризма, а также рассчитывает на сотрудничество с российским рынком.
"Мы многое делаем, чтобы продвигать страну как центр для организации конференций, выставок и деловых мероприятий. <...> Мы продвигаем Бахрейн как самостоятельное направление, но также работаем над концепцией единого кластера с Саудовской Аравией и Арабскими Эмиратами", - рассказала она.