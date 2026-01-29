Бахрейн готов предложить пакетные туры для россиян

Королевство Бахрейн может предложить россиянам конкурентоспособные по цене пакетные туры. Об этом заявила в эфире радио РБК министр туризма Бахрейна Фатима бинт Джаафар ас-Сайрафи, отметив, что Россия входит в число приоритетных направлений для Манамы.

"У нас есть партнерские соглашения с операторами, что позволит нам предлагать более привлекательные цены не только на билеты, но и, например, на проживание", - отметила она. Министр также указала, что в настоящее время для россиян доступно оформление электронной визы.

Фатима бинт Джаафар ас-Сайрафи подчеркнула, что Бахрейн в том числе продвигает себя и как хаб бизнес-туризма, а также рассчитывает на сотрудничество с российским рынком.