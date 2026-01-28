Российских туристов в Абхазии принуждают доплатить за уже оплаченные апартаменты

В Абхазии российские туристки оказались в неприятной ситуации: в одном из местных пансионатов с них потребовали доплату за номера повышенной комфортности, которые уже были ими оплачены.

По прибытии в отель женщины предъявили документы, подтверждающие бронь номера с балконом и включенным трехразовым питанием. Однако на стойке регистрации им предложили "улучшить" условия проживания, заплатив дополнительно тысячу рублей с каждой. В противном случае их грозили поселить в номер, не соответствующий заявленным удобствам.

По мнению блогера Максима Потапова, рассказавшего об этом случае, подобная практика распространена в бюджетных гостиницах. Он считает, что таким образом персонал стремится к личному обогащению. Во избежание подобных инцидентов путешественникам рекомендуется тщательно проверять условия бронирования и отказываться от дополнительных платежей при регистрации. Если предоставленный номер не соответствует забронированной категории, следует добиваться переселения или связываться с туроператором.

