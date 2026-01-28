Стоимость тура в Египет упала до цены билета в Сочи

Радостная новость для российских туристов. Египет неожиданно сбросил цены на туры с отправлением в начале февраля! Неделя отдыха вдвоём в Хургаде или Шарм-эль-Шейхе обойдётся всего в 55–60 тысяч рублей — идеальный шанс расслабиться под тёплым солнцем и полюбоваться Красным морем, не разорившись.

По информации Турпрома, удешевление затронуло экскурсии с вылетами с 2 февраля. Организаторы поездок предлагают размещение и в Хургаде, и в Шарм-эль-Шейхе. К примеру, начиная с 6 февраля можно улететь в отель New Badawia Sharm Resort 3* (Шарм-эль-Шейх) и провести семь дней по системе «всё включено» за 59 тысяч рублей на двоих. Кстати, по отзывам отдыхающих, гостиница довольно простая, а путь до берега займёт примерно полчаса.

