Задержанные в США российские туристки собирают деньги на адвокатов

В поддержку двух российских туристок, задержанных на территории американской военной базы «Кэмп Пендлтон» в штате Калифорния, открыт сбор средств на оплату юридической помощи и услуг адвокатов. Об этом сообщают СМИ.

Ранее сообщалась о двух девушках, которые путешествовали по США на арендованной машине. В Калифорнии они решили заехать в ресторан McDonald’s, но навигатор завел их на дорогу к военному объекту. Россиянок тут же задержали.

Сейчас Кристине и Наташе необходима помощь для оплаты услуг адвокатов, а также для покрытия обязательных расходов, включая аренду жилья, автомобиля, пока девушки находятся под стражей. Для этих целей был открыт сбор. На данный момент собрано около 33% от заявленной суммы – более 3 тыс. долларов из 10. За пять дней сборов донаты внесли свыше 50 человек.

Посольство РФ в США сообщает, что девушек содержат в иммиграционном центре в Сан-Диего. В дальнейшем их ждет репатриация.