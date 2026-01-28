На Бали запретили катать туристов на слонах

На Бали начали закрывать аттракционы с катанием на слонах после того, как индонезийское министерство лесного хозяйства потребовало от туристических организаций и природных парков прекратить эту практику. Местные власти предупредили, что в случае игнорирования требований они могут отозвать соответствующие разрешения, пишет South China Morning Post.

На Бали инициативу взяло на себя местное агентство по охране природы BKSDA Bali. Оно выпустило письма с предупреждениями и усилило мониторинг объектов, где содержатся слоны.

«Все организации должны прекратить практику катания на слонах и начать переход к более образовательному, инновационному и этичному туризму, связанному с дикой природой», – заявила глава BKSDA Ратна Хендратмоко.

Экскурсии прекратили пять крупнейших объектов, где содержаться животные. В их числе Балийский зоопарк, парк дикой природы Таста Табанан и заповедник «Слоновий парк Мэйсона» в Джианьяре.

«Благополучие животных – наш главный приоритет. Мы приняли это решение, чтобы улучшить условия содержания слонов и постоянно совершенствовать стандарты обращения с животными», – заявила менеджер по связям с общественностью Балийского зоопарка Эмма Кристиана Чандра.

Ранее основатель «Слоновьего парка Мейсона» говорил, что катание на слонах «не является жестоким и никоим образом не причиняет им вреда», называя его формой физической активности. Однако организации по защите животных с этим не согласны: они отмечают, что слонов для подобных представлений обычно дрессируют с раннего возраста, применяя изоляцию, физическое сдерживание и специальные инструменты вроде крюков. Активисты также предупреждают, что вес седел и всадников может искривлять позвоночник слона, а длительная работа на твердом покрытии с ограниченной подвижностью вызывает хронический стресс, проблемы с ногами и другие нарушения здоровья.

Индонезия – не первая из азиатских стран, которые ограничили или прекратили катание туристов на слонах. В Камбодже такие поездки запретили на Ангкор-Ват еще в 2019 году, а в Индии коммерческое использование слонов для катания запрещено полностью. В Таиланде это развлечение пока остается законным, но власти уверяют, что строго руководствуются правилами защиты животных.