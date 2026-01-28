Роспотребнадзор дал рекомендации туристам на фоне сообщений о вирусе Коксаки в Таиланде

Роспотребнадзор рекомендовал туристам соблюдать элементарные нормы гигиены, чтобы не заразиться энтеровирусными инфекциями. Поводом стали публикации о вирусе Коксаки, якобы обнаруженном у россиян в Таиланде. Информация не подтвердилась, но ведомство советует не забывать о профилактике.

© tourdom.ru

В числе рекомендаций – тщательно мыть руки с мылом перед едой и после посещения общественных мест, пить только бутилированную или кипяченую воду и мыть ею овощи и фрукты. Кроме того, лучше избегать бассейнов с сомнительной чистотой и не глотать там воду. В случае ухудшения самочувствия – температуры, кашля, насморка, боли в горле, сыпи, головной боли или жидкого стула, особенно после возвращения из курортных стран, – необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью.

После сообщений о появлении инфекции в курортном городе Кхао-Лак, Роспотребнадзор направил официальный запрос в Министерство здравоохранения Таиланда с просьбой предоставить результаты расследования и оценку возможного риска ухудшения эпидемиологической ситуации. Как написал ранее ТурДом, на признаки заболевания пожаловалась семья, отдыхавшая в отеле Robinson Khao Lak 5*. У ребенка на теле появилась сыпь, температура поднялась до 39,9, началась рвота. В больнице врачи диагностировали у малыша бронхит и тонзиллит и назначили антибиотик. Однако, информацию о массовом заболевании туристов в страховых компаниях не подтвердили. Вероятно, речь идет о единичном случае ротавирусной инфекции.