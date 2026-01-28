Из-за экзотического подарка на туристку завели два административных дела

Красноярские таможенные инспекторы выявили в багаже пассажирки, прибывшей из Вьетнама, чучело сиамского крокодила. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС. Экзотическая находка имела длину 105 см и весила 1,6 кг.

© tourdom.ru

Как уточнили в ведомстве, россиянка прилетела рейсом Нячанг – Красноярск. Во время досмотра ее багажа сотрудники таможни обнаружили дериват рептилии, который пассажирка пыталась ввезти без оформления необходимых документов.

Женщина объяснила, что приобрела изделие в качестве сувенира и не была осведомлена о требованиях таможенного законодательства. Проведенная экспертиза установила, что сиамский крокодил относится к видам, подпадающим под действие международной Конвенции СИТЕС, регулирующей торговлю редкими и находящимися под угрозой исчезновения животными. Для ввоза таких объектов требуется обязательное декларирование и наличие разрешений.

По итогам проверки в отношении пассажирки возбуждены 2 административных дела – за недекларирование товаров и нарушение установленных запретов и ограничений. Женщине грозит штраф, а чучело крокодила подлежит изъятию.

Отметим, это уже восьмой подобный инцидент за последнее время и первый, зафиксированный в текущем году. Чаще всего путешественники пытаются провезти аналогичные сувениры из стран Юго-Восточной Азии, в том числе Таиланда, ссылаясь на незнание правил пересечения таможенной границы.