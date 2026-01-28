Не только пляжи и храмы: что туристы пьют в Таиланде

Таиланд — это не только пляжи, храмы и уличная еда. В жарком влажном климате напитки здесь особенно важны: их пьют, чтобы освежиться, сделать паузу в прогулке и просто пообщаться. Многие варианты давно стали частью повседневной жизни и встречаются буквально на каждом шагу. Кокос вместо колы, чай как десерт: что и как пьют в Таиланде - об этом подробнее на сайте Туристас.

Самый узнаваемый напиток — Thai Iced Tea, или Cha Yen. Это крепкий чёрный чай со специями, сгущённым молоком и большим количеством льда. Его продают в кафе и на рынках, а вкус получается сладким, но с лёгкой терпкостью, поэтому он отлично подходит для жары. Ещё один популярный вариант — Nom Yen, ярко-розовый молочный напиток на сиропе. Его чаще выбирают подростки, но любят и взрослые: подают его холодным, со льдом, в пластиковом стакане с трубочкой.

Тем, кто предпочитает натуральные вкусы, стоит попробовать кокосовую воду прямо из зелёного ореха — её покупают на пляжах и улицах, и она хорошо утоляет жажду. Из алкоголя в Таиланде чаще всего выбирают местное пиво Singha, Chang и Leo, а для необычного опыта можно попробовать рисовое вино Sato — мягкое и слегка сладковатое. Все эти напитки лучше всего пробовать там, где их пьют сами тайцы: на рынках, в уличных кафе и возле пляжей.