На самолет - с пляжа: в Абхазии построят аэропорт, аналогов которому нет в мире

Более 120 тысяч пассажиров обслужили в 2025 году в сухумском Международном аэропорту имени Владислава Ардзинбы. С мая, когда возобновилось регулярное авиасообщение с Россией, было выполнено свыше 550 рейсов. Аэропорт связал столицу Абхазии с Москвой, Санкт-Петербургом, Нижним Новгородом и Ханты-Мансийском. А в новогодние праздники полеты осуществлялись в Пермь. Корреспондент "РГ" узнала, как дальше будет развиваться аэропорт и какие еще интересные проекты намерены реализовать в республике.

Напомним, в Абхазии авиасообщение восстановили весной прошлого года после 32-летнего перерыва. Первый борт из Москвы прибыл в Сухум первого мая. Этому предшествовала огромная работа - реконструкция аэродрома и аэровокзальной инфраструктуры. Теперь воздушная гавань может принимать различные самолеты, такие как Суперджет-100, ТУ-214, Аirbus А320, Boeing 737 и другие.

Сейчас в северной части аэропорта создается новый аэровокзальный комплекс. Он включает залы прилета и вылета, а также аркадную галерею со зданием входного контроля, предназначенным для досмотра. На территории комплекса также будут расположены зоны отдыха, торговли и площадки для детей. Залы прилеты и вылета соединит внутренняя плаза, представляющая собой благоустроенную зону с местами отдыха и малыми архитектурными формами. Общая площадь аэровокзального комплекса - около пяти тысяч квадратных метров.

Также будет восстановлено здание исторического аэровокзала, которое является объектом историко-культурного наследия республики. Его архитектурный облик сохранят, здесь заработает терминал для официальных лиц и делегаций. После завершения всех работ аэропорт сможет обслуживать до 400 человек в час. Однако этими планами в Абхазии решили не ограничиваться.

- Посмотрите на эту часть макета, здесь представлен южный парк-терминал, видите, расстояние до морского берега совсем небольшое, - министр экономики Республики Абхазия Теймураз Миквабия показывает корреспонденту "РГ" макет, на котором, словно белая галька на побережье, разбросаны десятки сооружений, соединенных общим коридором. - Инвестору, который реализует проект, предложено сделать аэровокзальный комплекс в том виде, в каком его нет нигде в мире. И это не рассыпанная галька, а комплекс сооружений с определенными функциями. Здесь расположатся зоны регистрации, паспортного и таможенного контроля, залы ожидания, выдачи багажа, рестораны, кафе, торговые помещения. А вот здесь запроектирован международный морской порт. Еще есть пляжная зона. В этом месте пассажир, у которого еще остается достаточно времени до вылета, пока он не прошел процедуры контроля, сможет отдохнуть и искупаться.

Конечно, для многих россиян Абхазия ассоциируется с летним отдыхом, а еще с весенней мимозой и новогодними мандаринами. Однако республике есть еще чем удивить. На ее стенде, представленном на прошедшем Кавказском инвестиционном форуме, можно было увидеть разнообразную продукцию - минеральную воду, лимонады, алкогольные напитки, в том числе вина, чай, аджику, сухофрукты, мармелады со вкусом киви и мандарина. Причем все было сделано из местного сырья.

