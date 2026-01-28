Посол оценил последствия кризиса в Венесуэле для российских туристов на Кубе

Энергетический кризис на Кубе, вызванный прекращением поставок нефти из Венесуэлы, не отразится на работе отелей. Туристы, в том числе из России, не пострадают, сообщил «Звезде» российский посол Виктор Коронелли.

По его словам, гостиницы обеспечивают электроэнергией в приоритетном порядке от общей энергосистемы страны, а на случай перебоев у всех отелей есть собственные генераторы.

Туризм остается одной из главных статей дохода для Кубы. Он приносит валюту, которую затем используют, в том числе для закупок нефти, поэтому о туристах там заботятся в первую очередь.

При этом Коронелли признал, что прекращение поставок из Венесуэлы все же ударит по экономике Кубы. Насколько серьезными окажутся последствия, будет зависеть от того, как быстро власти найдут новых поставщиков и смогут увеличить собственную добычу.

В 2025 году Кубу посетили примерно 131,9 тысячи российских туристов, это на 54 тысячи или на 30% меньше, чем годом ранее. Вместе с тем, туроператоры отмечали интерес россиян к Кубе в начале 2026 года, и спрос на туры вырос в сравнении с прошлым сезоном на 35%.

Как писал ранее «ТурДом», власти Острова свободы уверены, что смогут обеспечить бесперебойное электроснабжение отелей и аэропортов, несмотря на глубокий энергетический кризис, который затрагивает как местных жителей, так и туристическую инфраструктуру. Министерство туризма Кубы заявило, что ситуация с энергетикой не помешает нормальной работе отрасли, а опасения туристов связаны главным образом с массовыми публикациями в СМИ и слухами о перебоях, а не с реальной работой отелей и аэропортов.