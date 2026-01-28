Туроператор опроверг депортацию российских туристов из Чили

Представитель туроператора Sledext опроверг информацию о якобы готовящейся депортации российских туристов из Чили за нарушение природоохранного законодательства, назвав их недостоверными. Об этом сообщает РИА «Новости».

© tourdom.ru

Ранее чилийский телеканал T13 выпустил репортаж о том, что власти страны аннулировали разрешения на въезд и начали процедуру депортации россиян, которые катались на гидроциклах в охраняемой природной зоне Патагонии.

Как уточнил собеседник агентства, участники тура покинули Чили в штатном режиме утром того же дня.

«Никаких депортаций, задержаний или иных проблем не было», – подчеркнул он.

По словам представителя Sledext, в составе международной группы, совершавшей разведывательную поездку по реке Футалеуфу на гидроциклах, находились не только трое россиян, но и граждане США, Турции, Бразилии, а также трое чилийцев. Американские участники экспедиции выехали из страны еще накануне.

Он подтвердил факт прохождения маршрута через природоохранную зону, однако отметил, что никакого ущерба экосистеме региона нанесено не было. Представитель туроператора также пояснил, что новые регламентирующие правила вступили в силу всего за несколько дней до начала экспедиции, и заявил о готовности компании оплатить предусмотренный законом штраф.

Вместе с тем собеседник РИА «Новости» рассказал о противоправных действиях со стороны местных жителей и радикально настроенных экоактивистов, которые, по его словам, спровоцировали широкий общественный резонанс вокруг инцидента. Как утверждает представитель Sledext, 2 гидроцикла, оставленные на берегу реки на ночь после остановки группы полицией, были полностью выведены из строя, а автомобиль туроператора поврежден.

«Утром мы вернулись за техникой и увидели, что ее просто уничтожили: гидроциклы забросали камнями, разорвали сиденья, залили воду в топливные баки. Машине прокололи колеса и разбили заднее стекло», – сообщил он, добавив, что таким образом местные жители дали понять, что дело не ограничится административным наказанием.

Представитель Sledext заявил, что обратился в полицию с заявлением о причинении материального ущерба. Кроме того, компания совместно с юристами рассматривает возможность подачи исков против чилийских СМИ, которые, по его словам, распространили клеветническую информацию о деятельности туроператора и исказили обстоятельства произошедшего, представив инцидент как ситуацию, связанную исключительно с гражданами России.