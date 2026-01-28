В аэропортах Азии начали ужесточать проверку путешественников из-за нового вируса

Таиланд, Непал и Тайвань усилили меры безопасности после того, как в индийском штате Западная Бенгалия было подтверждено 5 случаев заражения вирусом Нипах. Аэропорты начали ужесточать санитарный контроль и проверку пассажиров, пишет The Independent.

В Таиланде министерство здравоохранения ужесточило санитарный контроль в крупных аэропортах для пассажиров, используя методы, которые были разработаны во время пандемии Covid-19. Путешественников, у которых обнаружат высокую температуру или симптомы Нипах, отправят на карантин. Власти также усилили меры по уборке и борьбе с распространением заболеваний в международном аэропорту Пхукета. Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул, заявил, что в стране не зарегистрировано ни одного случая заболевания Нипах, но уровень наблюдения останется высоким.

В Непале правительство усилило санитарный контроль в международном аэропорту Трибхуван в Катманду, а также на ключевых сухопутных пограничных переходах с Индией, чтобы предотвратить проникновение вируса в страну. Для проверки путешественников на наличие симптомов созданы медицинские пункты, они должны сообщать о подозрительных случаях и оказывать соответствующую помощь.

Тем временем органы здравоохранения Тайваня планируют внести вирус Нипах в список заболеваний 5-й категории. Это наивысший уровень для серьезных новых инфекций в соответствии с местным законодательством.

Всемирная организация здравоохранения включила вирус Нипах в список приоритетных патогенов из-за его способности вызывать эпидемии.

К первичным симптомам инфекции относятся лихорадка, рвота, головные боли, боли в мышцах и в горле. При развитии заболевания начинаются головокружение или сонливость, нарушение сознания, тяжелая атипичная пневмония и проблемы с дыханием. У многих людей, заразившихся вирусом, симптомы могут вообще не проявляться, а у других возникает острая дыхательная недостаточность. В тяжелых случаях вирус Нипах может привести к воспалению головного мозга. В прошлом вспышки Нипах сопровождались высоким уровнем смертности: летальность составляла от 40 до 75%. По данным Международного общества инфекционистов, вирус был обнаружен в Бангладеш, Индии, Малайзии, на Филиппинах и в Сингапуре.