Авиакомпания Azur Air запустила дополнительные рейсы между Москвой и Пхукетом (Таиланд), сообщила пресс-служба перевозчика.

«Авиакомпания Azur Air вводит дополнительные рейсы на Пхукет из Москвы и Екатеринбурга. Расширение полетной программы из Москвы планируется с 28 января, из Екатеринбурга – с 5 февраля», – говорится в материале.

Так, между Москвой и Пхукетом вводится два дополнительных рейса. В результате авиакомпания будет выполнять по восемь рейсов за 12 дней.

Дополнительные рейсы запланированы до конца сезона «Зима 2025/2026» и будут выполняться на самолетах Boeing 767, рассчитанных на 336 кресел в салоне экономического класса.