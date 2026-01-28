До Таиланда из 20 городов: сеть зимних чартеров расширили новыми рейсами

Авиакомпания AZUR air расширяет зимнюю программу полетов в Таиланд. Теперь этой зимой добраться до тайских курортов можно из 20 городов России.

В частности, для туристов с Дальнего Востока остаются доступны прямые рейсы:

Хабаровск (Пхукет, Паттайя)

Владивосток (Пхукет, Паттайя)

Благовещенск (Пхукет)

Количество рейсов из Москвы увеличится на две частоты – по одной дополнительной отправке раз в 12 дней. Из Екатеринбурга добавят еще один регулярный вылет с той же периодичностью. После расширения программы из Москвы будет выполняться до 8 рейсов за 12-дневный период, а из Екатеринбурга – до 4 вылетов за тот же срок.

Расширение программы связано с высоким спросом. По данным туроператоров, продажи туров в Таиланд в январе выросли на 15–30 % в годовом выражении. Несмотря на растущую популярность Паттайи, Ко Чанга и Хуа Хина, лидером по бронированиям остается Пхукет, на который приходится до 80 % всех продаж.

Согласно информации АТОР, примерная стоимость туров на февраль 2026 года (на двоих, 10 ночей, с перелетом и завтраками) начинается от:

216 тысяч рублей – на Пхукет,

193,5 тысяч рублей – в Паттайю,

193,5 тысяч рублей – на Ко Чанг.

Ранее стало известно, что будут значительно расширены полетные программы на Вьетнам. Летом 2026 года из Москвы в Нячанг планируются рейсы 2–3 раза в неделю, также появятся прямые перелёты из многих регионов, включая Екатеринбург, Красноярск, Санкт-Петербург, Новосибирск и Хабаровск.