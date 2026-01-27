Власти Камбоджи назвали главные достоинства российских туристов

Российские туристы в Камбодже предпочитают услуги премиум-класса и любят подолгу оставаться в стране, поэтому местные власти готовы сделать все, чтобы их стало больше, заявил министр туризма страны Хуот Хак.

Он встретился с представителями группы компаний Lotus, чтобы обсудить планы по привлечению российских туристов и инвесторов, пишет Khmer Times. По словам министра, гости из России считаются в Камбодже «расточительными» путешественниками, которые готовы платить за дорогостоящие услуги. Особенно их привлекают спа-процедуры и другие оздоровительные практики. При этом многие туристы остаются в стране на один-два месяца, что увеличивает доходы туристического сектора Камбоджи, отметил чиновник.

Для увеличения турпотока из России власти страны рассчитывают на открытие прямого авиасообщения и упрощение визового режима, заявил министр. Он также добавил, что Камбоджа интересна путешественникам своими древними храмами, прибрежными курортами и спокойной обстановкой.

Основной туристической достопримечательностью Камбоджи считается древний храмовый комплекс Ангкор и королевский дворец в Пномпене. Кроме того, там есть пляжи с белым песком. Самые известные из них расположены в городе Сиануквиля и на острове Ко Ронг.Как писал ранее ТурДом, в прошлом году российские туристы потратили в заграничных путешествиях 48 млрд долларов и заняли 6-е место среди представителей всех остальных стран. Для сравнения: иностранцы, приезжающие в Россию, оставили здесь всего 8,8 млрд долларов.