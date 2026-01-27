Провести китайский Новый год в отелях Пхукета и Паттайи стало сложнее

В связи с повышенным спросом на китайский Новый год – в 2026 году празднование пройдет с 17 февраля по 3 марта – в Таиланде традиционно возникают сложности с подтверждением отдельных популярных отелей. В это время на тайские курорты растет поток туристов из Китая, и бронирование может задерживаться. Редакция TourDom.ru выяснила, где уже нет свободных номеров, а какие гостиницы еще можно выбрать для отдыха.

По данным сервиса Tourvisor, с 13–14 февраля нельзя забронировать на 10–11 дней такие отели в Паттайе, как Centara Grand Mirage Beach Resort 5* и Welcome World Beach Resort & Spa 5*. На Пхукете полностью загружены Nai Yang Beach Resort&Spa 4* и Anantara Vacation Club Mai Khao.

На даты вылета 20–21 февраля не получится заказать тур с размещением в Karon Princess 3*, Naithonburi Beach Resort 4* и Anantara Vacation Club Mai Khao 5* на Пхукете. Если туристы вылетают 27–28 февраля, они не смогут выбрать для проживания комнаты в Anantara Vacation Club.

Однако сказать, что выбор отелей для отдыха в феврале заметно сузился, нельзя. Нехватки номеров в туроператорских компаниях не испытывают, нет и глобальных трудностей с подтверждением. «Не все гостиницы оперативно согласуют, но, если мест по запросу нет, туроператоры сразу предлагают альтернативы в том же районе по схожей цене», – рассказали в одном из турагентств.

В частности, с вылетом из Москвы 13–14 февраля можно заказать тур в Паттайю на 12 дней с проживанием в Pattaya Park 3* (230 тыс. руб. на двоих) или в Long Beach Garden Hotel And Pavilion 4* (245 тыс. руб.).

Можно выбрать отдых на Пхукете. Тур на 12 дней в Amari Phuket 4* обойдется в 440 тыс. руб. на двоих с вылетом из Москвы 13-го и 14-го числа, в Centara Karon Resort 4* – в 415 тыс., в Le Meridien Phuket Beach Resort 5* – 530 тыс. В стоимость везде включены завтраки.

