Чем ЮАР привлекает путешественников из России

Число туристов из России в Южно-Африканской Республике в 2025 году выросло на 34,4%. Это рекорд по сравнению с турпотоком из других стран мира, сообщает национальное статистическое ведомство StatsSA.

© tourdom.ru

Правда, в абсолютных цифрах спрос россиян на туры в ЮАР выглядит скромно. В декабре 2025 года там побывало всего 5162 человека. Для сравнения: турпоток из Великобритании превысил 47,6 тыс., из Германии – 33,9 тыс.

Местное издание The Citizen называет одним из факторов роста числа российских туристов политическое и экономическое сближение ЮАР с Россией, которое усилилось благодаря ее членству в БРИКС.

ЮАР привлекает путешественников сочетанием дикой природы, развитой инфраструктуры, разнообразной культуры и относительно доступных цен. Страна имеет более 2500 км береговой линии, самые популярные пляжи расположены вокруг Кейптауна, Дурбана и Порт-Элизабета. Из природных достопримечательностей больше всего известен парк Крюгера, где можно увидеть «большую пятерку» африканских животных – льва, леопарда, слона, носорога и буйвола – в естественной среде обитания. Кроме того, интерес у туристов вызывает Столовая гора в Кейптауне, мыс Доброй Надежды и знаменитая «Дорога садов», которую называют одной из самых красивых в мире.

В стране есть современные аэропорты, качественные дороги, большой выбор отелей разного уровня, а также рестораны с разнообразной кухней – от африканской экзотики до европейской классики.