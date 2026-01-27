РСТ: доля выданных россиянам шенгенских мультивиз в 2025 году упала до 10%

Доля выданных россиянам многократных шенгенских виз снизилась с 80% в 2019 году до в среднем 10% в 2025 году, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на эксперта РСТ, генерального директора компании VCP Travel Михаила Абасова.

"В ноябре Еврокомиссия резко ограничила выдачу новых многоразовых виз россиянам, что привело к серьезному сокращению доли многократных виз: в 2019 году на них приходилось более 80% от всех выданных виз, в 2023 году - 49% (220,9 тыс.), в 2024 году - 41% (224 тыс.), а по итогам прошлого года их доля рухнула до 9-18% (предварительно 50-99 тыс.)", - сказал эксперт.

Он напомнил, что на долгосрочный шенген могут рассчитывать близкие родственники граждан ЕС или легальных резидентов Европы, профессионалы в сфере международных перевозок, а также частные случаи, рассматриваемые консульством в индивидуальном порядке. Для подавляющего большинства туристов, бизнесменов и путешественников стандартом стала однократная виза, строго соответствующая датам поездки.

Эксперты РСТ оценивают количество поданных россиянами в 2025 году заявлений на визы в 620-670 тыс., а оформленных виз - в 540-570 тыс. Уровень отказов составил 8-9% против 1,5% в 2019 году. Лидерами по количеству выданных россиянам шенгенских виз остаются Франция, Италия и Испания.