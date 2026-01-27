Туристов напугали вирусом Коксаки в пятизвездочном отеле в Таиланде

С утра по интернету гуляет тревожная новость об опасной болезни, с которой столкнулись туристы в Таиланде. Как написал телеграм-канал Shot, проблема возникла у семьи, отдыхающей в отеле Robinson Khao Lak 5*. Плохо стало ребенку: на теле у него появилась сыпь, температура поднялась до 39,9, началась рвота. В больнице врачи диагностировали у малыша бронхит и тонзиллит и назначили антибиотик. Но у родителей возникло подозрение, что всему виной опасный вирус Коксаки. При этом с похожими проблемами, как утверждает тг-канал, столкнулись еще несколько детей.

Мы обратились в российское представительство гостиничной сети Robinson. Там пообещали проверить информацию. В российских чатах, посвященных отдыху в Као Лаке и конкретно в названном отеле, сигналов о массовых заболеваниях нет. Неизвестно об этом и страховым компаниям.

«С начала 2026 года по отелю Robinson Khao Lak у нас зарегистрировано одно обращение с жалобами на боль в горле и кашель», – прокомментировала директор филиала «ЕВРОИНС Туристическое Страхование» Юлия Алчеева.

Она добавила, что вирус Коксаки диагностируется ежегодно в странах с теплым и влажным климатом. В том году были зарегистрированы обращения в Египте, Таиланде, Индонезии, Вьетнаме:

«В среднем количество заболевших не превышает 3–5% от общего количества обращений».

Не подтверждают информацию о массовом заболевании и в других страховых компаниях. «Ни у нас, ни у наших коллег информации о Коксаки в Таиланде не было. Вероятно, речь идет о ротавирусной инфекции и, скорее всего, о единичном случае», – предположил руководитель Объединенной страховой группы UIG Андрей Сергеев.

Ранее мы написали, что Роспотребнадзор опроверг информацию о вспышке вируса Коксаки в нескольких регионах России из-за туристов.