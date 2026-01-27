Эксперт: отели Турции могут оказаться на грани разорения из-за нового сбора

Финансовая нагрузка на турсектор Турции продолжает расти и уже ставит под угрозу устойчивость бизнеса. С таким заявлением выступил президент Ассоциации туркомпаний и гостиниц Эгейского моря (ETIK) Мехмет Ишлер, комментируя введение нового обязательного сбора для участников рынка. Его позицию приводит издание Turizm Guncel.

По оценке эксперта, действующая система фискальных платежей в туризме сформировалась фрагментарно и в итоге привела к дублированию обязательств. Так, представители гостиничного сектора, помимо налога на размещение туристов, перечисляют взносы в Турецкое агентство по продвижению и развитию туризма (TGA). Появление дополнительного платежа – так называемого сбора за туристические предприятия – он назвал избыточным. По мнению главы ассоциации, речь идет о фактическом взимании нескольких сборов за один и тот же вид экономической активности.

Мехмет Ишлер подчеркнул, что налоговая политика не может строиться на устаревших представлениях о доходности отрасли. Несмотря на репутацию туризма как источника валютных поступлений, реальная финансовая картина за последние годы заметно ухудшилась. Сдержанные валютные курсы сочетались с резким ростом операционных расходов, от энергоресурсов и фонда оплаты труда до цен на продукты, сервисное обслуживание и кредитные обязательства. В результате прибыльность бизнеса оказалась на минимальном уровне.

В таких условиях, отметил он, расширение налоговой нагрузки не способствует оздоровлению сектора, а, напротив, ускоряет выход компаний с рынка. Дополнительным фактором риска Мехмет Ишлер назвал отсутствие системного диалога между государством и профессиональным сообществом. Он указал, что новые обязательства нередко вводятся без предварительных консультаций, а участники рынка узнают о них уже после принятия решений, через налоговые органы.

Глава ETIK призвал к комплексному пересмотру финансовых требований, предъявляемых к туристическому бизнесу, и к выработке более взвешенного подхода при регулировании отрасли. В противном случае, предупредил он, текущая практика может привести к сокращению турсектора до масштабов, при которых дальнейшее фискальное давление потеряет экономический смысл.