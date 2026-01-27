Снежный барс напал на пытавшегося сфотографировать его туриста

Снежный барс напал на возвращавшегося в гостиницу туриста в китайском Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

По сообщениям властей и государственных СМИ, в пятницу на северо-западе Китая редкий снежный барс растерзал туриста, который попытался подойти поближе, чтобы сфотографировать его.

По данным окружного управления лесного хозяйства и пастбищ, турист-лыжник, пострадал от нападения хищника в городе Коктокай в китайском регионе Синьцзян, когда возвращался в свой отель.

По информации государственной телекомпании CCTV, турист заметил снежного барса – одно из самых неуловимых существ в мире, которое можно увидеть в дикой природе, – вышел из своего автомобиля и подошел к нему, чтобы сфотографировать, а потом подвергся нападению.

На видеозаписи, распространенной в социальных сетях, видно, как турист неподвижно лежит на заснеженной земле, а леопард сидит рядом. В другом ролике двое прохожих помогают раненому туристу подняться на ноги и направиться в безопасное место, прикрывая лицо лыжным шлемом, рассказывает CNN.

Слышен голос, спрашивающий, ушел ли леопард, и один из прохожих отвечает: “Он ушел”. На следующих кадрах видно, как барс движется по глубокому снегу на открытой местности, на заднем плане видны деревья и валуны.

Турист был доставлен в больницу и находится в стабильном состоянии, сообщили в управлении лесного хозяйства. Также добавлено, что местные власти усилили патрулирование и кампании по информированию общественности, отмечает CNN.

“Широкой общественности и туристам настоятельно рекомендуется строго соблюдать правила техники безопасности, соблюдать безопасную дистанцию при встрече с дикими животными и немедленно сообщать в полицию для обеспечения личной безопасности”, - говорится в онлайн-уведомлении властей.

Снежный барс, обитающий в Центральной и Южной Азии, является охраняемым видом на территории Китая и символом горных и высокогорных экосистем страны, напоминает CNN. По данным Всемирного фонда дикой природы* (признан в России нежелательной организации, ранее был включен в список иноагентов), во всем мире их осталось всего от 4000 до 6500 особей, причем 60% их ареала обитания находится в Китае.

По данным специалистов, эти кошачьи с густой бело-серой шерстью, которая гармонично вписывается в окружающую среду, живут в высоких скалистых горах с одними из самых суровых условий на Земле.

По данным различных организаций охраны дикой природы, экспертов по дикой природе и сообщений государственных СМИ Китая, известно, что очень немногие снежные барсы нападают на людей. В одном исследовании, проведенном в 2020 году, был опрошен 261 пастух в Монголии, еще одном распространенном месте обитания снежных барсов; хотя многие сообщили, что видели снежных барсов или что снежные барсы нападали на их скот, никто не сообщал о каких-либо нападениях на людей.