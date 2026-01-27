Россияне потратили за рубежом в пять раз больше, чем иностранцы в России

Российские туристы — одни из самых щедрых в мире. В прошлом году они потратили в заграничных путешествиях 48 млрд долларов и заняли 6-е место среди представителей всех остальных стран, пишут «Ведомости».

Для сравнения, иностранцы, приезжающие в Россию, потратили всего 8,8 млрд долларов. То есть россияне оставляют за границей примерно в пять с половиной раз больше, чем государство зарабатывает на приезжих. При этом российские путешественники увеличили расходы почти в полтора раза, а иностранные гости — вдвое.

В 2025 году туристы из России совершили 29,4 млн зарубежных поездок, что на 7% больше, чем годом ранее. Однако до доковидных показателей все еще далеко — в 2019 году за границу выезжали 45 млн раз. А вот иностранцев в Россию приезжает заметно меньше, чем раньше. В 2025 году страну посетили 7,9 млн человек, тогда как в 2019 году их было 25 млн, то есть почти в три раза больше.

В денежном выражении общий объем путешествий россиян за границу и приездов иностранцев в Россию в 2025 году достиг 57 млрд долларов. Это вывело страну на 16-е место среди 55 крупнейших экономик мира. Причем рынок вырос за год сразу на 22%, и по темпам роста Россия оказалась на четвертом месте, уступив Аргентине, Нигерии и Вьетнаму.

Лидером среди зарубежных направлений для россиян в 2025 году по-прежнему оставалась Турция — ее посетили около 5,3 млн человек. Следом шла Абхазия, куда россияне совершили порядка 4,6 млн поездок, а третье место занял Казахстан с потоком примерно 2,4 млн туристов из России. Существенно вырос интерес к Китаю — страну посетили около 1,7 млн россиян, особенно на фоне упрощения визового режима. Стабильно высокими оставались потоки в ОАЭ (около 1,6 млн человек) и Египет (примерно 1,4 млн). Среди азиатских направлений заметно прибавили Таиланд, куда приехали около 900 тыс. россиян, и Вьетнам, также показавший рост турпотока. В числе популярных стран остались Грузия (около 1,2 млн российских туристов), Армения (примерно 800 тыс.) и Узбекистан (порядка 500 тыс.). В итоге туристическая карта для россиян все больше смещается в сторону Азии, Ближнего Востока и стран ближнего зарубежья.