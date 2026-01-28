ВОЗ в России дала совет путешественникам

Глава офиса организации в России Батыр Бердыклычев отметил, что в периоды активных вспышек инфекционных заболеваний, гуманитарных кризисов или во время перегрузки национальных систем здравоохранения повышаются риски

Путешественники могут обратиться к рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) при решениях о конкретных поездках, а также проверить последние новости от национальных органов здравоохранения. Об этом заявил в интервью ТАСС глава офиса ВОЗ в России Батыр Бердыклычев.

"Возможно, я разочарую вас, но я должен заметить, что ВОЗ не публикует списки стран, в которые людям следует или не следует ездить. Вы знаете, что эпидемическая ситуация в мире постоянно меняется, и риски могут значительно различаться не только между странами, но и в пределах одной страны", - сказал он, отвечая на вопрос, какие регионы сейчас из-за эпидемиологической обстановки лучше не посещать.

"Вместо этого ВОЗ рекомендует каждому путешественнику принимать взвешенные решения, опираясь на официальную и достоверную информацию. То есть перед поездкой важно проверить последние новости от Всемирной организации здравоохранения, от национальных органов здравоохранения с вашей стороны, а также органов здравоохранения страны, в которую вы собираетесь поехать", - добавил Бердыклычев.

Как отметил глава офиса ВОЗ в РФ, в периоды активных вспышек инфекционных заболеваний, гуманитарных кризисов или во время перегрузки национальных систем здравоохранения повышаются риски для здоровья путешественников.

"Поэтому людям с хроническими заболеваниями, с пониженным иммунитетом, беременным женщинам следует очень тщательно взвесить необходимость такой поездки. Я бы, наверное, в заключение сказал, что главный подход ВОЗ здесь - это помочь людям принять решение на основе оценки реальных рисков и фактических данных для того, чтобы максимально защитить свое здоровье во время путешествия", - заключил Бердыклычев.

Полный текст интервью будет опубликован в 9.15 мск.