Как слетать в Японию за 20 тысяч рублей

Воскан Арзуманов заявил, что билеты до Японии и обратно могут обойтись в 20 тысяч рублей, если человек готов полететь в ближайшее время.

© globallookpress

В прошлом году туроператоры предлагали билеты из России в Японию и обратно за 20-30 тысяч рублей, надо проверять тематические телеграм-каналы, заявил НСН генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов.

Россияне стали вдвое чаще путешествовать в Японию. По данным Японской национальной организации по туризму, количество российских туристов в 2025 году выросло на 96,3% и достигло 194,9 тыс. человек. Арзуманов отметил, что так сильно с точки зрения турпотока «выстрелила» только Япония.

«Рост турпотока в Японию произошел, потому что упала стоимость авиабилетов. В прошлом году билет туда и обратно можно было купить за 20-30 тысяч рублей. Билеты просто "выстреливали", все сразу бежали бронировать. Это все публиковалось в телеграм-каналах. Вполне возможно, что это была спланированная акция со стороны японских компаний. Ее и сейчас продолжают "продвигать", постоянно в интернете появляются статьи на этот счет, про недвижимость, про достопримечательности страны. Ни одна другая страна такого "буста" в 2025 году не имела», — пояснил он.

Он также объяснил, что привлекает россиян в «недружественной стране».

«Япония для нас считается экзотической страной, поэтому такая стоимость билетов всех заинтересовала. А все блогеры уже туда слетали и показывали красоту. Казалось бы, страна недружественная, но при этом к ней такой высокий интерес. В Японии очень много тематических фестивалей, аниме-движуха. Это очень нравится молодежи, очень технологичная страна. Японцы живут в другом мире, посмотреть на это очень любопытно. Плюс цветение сакуры можно подгадать, но там цены сразу вырастут. У нас очень много любителей азиатской культуры в России в последнее время, народ тянется к Азии», — заключил собеседник НСН.

Ранее гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов рассказал НСН, почему россияне сметают туры в Египет.