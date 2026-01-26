Турист получит компенсацию в три раза больше стоимости сорванного тура

Преображенский районный суд Москвы взыскал с турагентства ООО «Миг Трэвел» более 1 млн руб. – эта сумма в 3 раза превышает стоимость несостоявшегося тура. Редакция «ТурДома» выяснила причины такого решения.

© tourdom.ru

Еще в сентябре 2024-го турист с инициалами А. Б. забронировал для семьи поездку в Белек на ноябрьские праздники, заплатив 360 тыс. руб. На отдых в Турцию планировали отправиться трое взрослых и один ребенок. При этом письменный договор с клиентом в «Миг Трэвел» оформлен не был: сделка подтверждается только перепиской с менеджером в WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

За 3 дня до вылета представитель турфирмы сообщил мужчине об аннуляции тура туроператором. 6 декабря сотрудница «Миг Трэвел» пообещала вернуть деньги, однако они так и не поступили, а с 17 декабря она перестала отвечать на звонки. В феврале 2025-го туристы направили в адрес агентства досудебную претензию с требованием вернуть средства. В апреле письмо вернулось невостребованным, после чего клиенты подали в суд.

На заседании не присутствовали ни истцы, ни ответчик, но позицию потребителя поддержал представитель управления Роспотребнадзора по Москве. В решении сказано, что суд учел ненадлежащее оказание услуг и удовлетворил требование о возврате оплаты. Кроме того, с исполнителя взысканы неустойка в размере 100% от стоимости тура, штраф в том же объеме, компенсация морального вреда и возмещение судебных расходов – всего на сумму 1,2 млн руб.

В материалах дела и сообщении Роспотребнадзора ООО «Миг Трэвел» названо туроператором. Однако, согласно федеральному реестру, компания действует как турагентство (ее номер РТА 0030704), а партнерами значатся более 40 туроператоров. При этом сайт и соцсети фирмы не работают, а стационарный телефон в Москве не обслуживается. В списке судебных вердиктов редакция обнаружила решение Хорошевского суда от августа 2025-го о взыскании с «Миг Трэвел» задолженности по кредитному договору с «Т-Банком», сумма в нем не указана.

«К ответчику предъявлены требования именно как к турагенту, и они удовлетворены, поскольку договор оформлен не был, сведений о туроператоре-исполнителе не предоставлено, а услуги не оказаны», – пояснила юрист сети «Розовый слон» Мария Чапиковская.

По ее словам, в таких условиях взыскание с турагента вполне возможно и даже обоснованно. «Поэтому турагентам важно соблюдать базовые условия юридической безопасности: заключать договор, корректно указывать туроператора».

Представители ООО «Миг Трэвел» не явились в суд и не изложили свою позицию.

«Поэтому суд рассмотрел требования истца как понял и как истец их раскрыл, – отметила юрист. – В частности, никаких разъяснений про туроператора и турагента в тексте решения нет. И вообще, приводится норма о праве заказчика отказаться от договора за вычетом фактически понесенных расходов, хотя тур не состоялся по причине неоказания услуг, а не из-за отказа туриста».

Получить комментарий от самой турфирмы редакции не удалось: ее телефон «временно недоступен». На мобильном номере сначала ответили и подтвердили, что это «Миг Трэвел», но после вопроса корреспондента «ТурДома» положили трубку.