Россиянам рассказали, какие летние туры стоит бронировать уже в январе

Сейчас, в январе, российским туристам стоит бронировать на лето только Турцию и Россию, заявил НСН вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

© ТАСС

У ведущих туроператоров сейчас — лучшие цены на лето, сообщили в Ассоциации Туроператоров (АТОР). До конца января действует акция раннего бронирования: можно зафиксировать стоимость на Турцию, Египет, ОАЭ, Вьетнам и другие направления с максимальной скидкой до 62% и внести только 10-20% предоплаты. Мкртчян назвал эту новость маркетинговым ходом.

«Давайте честно, в основном это маркетинг. Есть страны, конечно, куда выгодно покупать сейчас туры на лето, а есть, куда я бы не рекомендовал. Например, покупать сейчас, в январе, туры на лето во Вьетнам или Таиланд нет никакого смысла. Снижение цен на эти направления будет в апреле-мае. Также и с Египтом. В январе стоит покупать туры на лето в России и Турции», — сказал собеседник НСН.

По его словам, важно заранее бронировать жилье и приобретать билеты на все праздники.

«Также я посоветовал бы бронировать Турцию на август, сентябрь и даже октябрь. То, что сейчас стоит 300 тысяч рублей на конец августа или на сентябрь, уже в апреле будет стоить 400 тысяч рублей, а то и 450! Однако важно заранее бронировать все праздники — будь то майские, будь то июньские. Это касается не только отелей, но и авиабилетов. Например, в прошлом году мы в декабре продавали авиабилеты на 30 апреля Москва-Сочи за четыре тысячи рублей, а уже в середине апреля этот же билет мы подавали уже за 20 тысяч рублей. Получается, билеты подорожали на 500% Москва-Сочи. ЖД-билеты так не дорожают, там цены вырастут примерно на 50%», — заключил эксперт.

Ранее гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов заявил НСН, что сейчас цены на отдых в Египте на двоих за неделю стартуют от 110 тысяч рублей, более дорогие отели стоят от 150 тысяч рублей.