Авиарейс вынужденно вернулся в Москву

Рейс HU766 авиакомпании Hainan Airlines из Москвы в Хайкоу вынужденно вернулся в Шереметьево. О незапланированной корректировке маршрута воздушного судна китайской авиакомпании редакции TourDom.ru сообщил один из турагентов, находившийся на борту.

© РИА Новости

«Самолет долетел до Магнитогорска, развернулся и прибыл обратно в Москву – пожилой китаянке стало плохо. Пока летели, и пассажиры, и экипаж помощь оказывали», – рассказал собеседник редакции.

В московский аэропорт Airbus A330 вернулся через 3,5 часа после первоначального вылета. На борт воздушного судна поднялись медики.

«У нее жесткий инсульт, давление 220, без сознания. Это медбригада констатировала. Забрали и увезли в больницу в Москве».

Несмотря на незапланированный вираж, экипаж воздушного судна не превысил предельное рабочее время – оставшегося лимита хватает для выполнения рейса на Хайнань.

«Сказали, что после дозаправки борт отправят в Китай».

