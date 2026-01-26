Дипломаты объяснили туристам, как избежать встречи с агрессивными слонами

На Шри-Ланке нападения слонов на людей случаются довольно часто, поэтому туристам настоятельно рекомендуют держаться от диких животных подальше, рассказал РИА «Новости» пресс-секретарь российского посольства в Коломбо Михаил Рогов. Он прокомментировал недавний инцидент с российскими туристами, когда животное напало на автомобиль.

Все произошло после того, как одна из россиянок попыталась покормить слона фруктами. Он просунул хобот в салон машины, начал ее раскачивать и вырвал дверь. Туристы успели выскочить с другой стороны, и через несколько минут, когда попрошайка успокоился, продолжили путь. К счастью, никто не пострадал.

В посольстве дали рекомендации: ни в коем случае не подходить к слонам вплотную, не кормить их и не отвлекать, не фотографироваться в упор и не уходить с отмеченных маршрутов, чтобы не провоцировать агрессию.

Подобные истории происходили и в других странах Азии и Африки. Например, в Камбодже туристка, остановившаяся на обочине дороги, была неожиданно атакована слоном, который вышел из леса; женщине удалось спастись, но автомобиль сильно пострадал. В Индии нередко сообщают о случаях, когда эти животные в национальных парках внезапно нападают на джипы с экскурсиями, особенно в сезоны поиска пищи или во время брачного периода, когда они становятся особенно агрессивными. В Кении в одном из сафари-парков слон развернул туристический внедорожник, когда группа слишком близко подошла к его семье. Людям пришлось спасаться бегством.