В Египте после нападения британцев на российскую семью возбудили уголовное дело

В Египте возбудили уголовное дело после нападения группы британских туристов на семью из России в курортном Шарм-эль-Шейхе, пишет Shot.

© tourdom.ru

Несмотря не то что после инцидента появлялись сообщения о примирении сторон, правоохранители приняли заявление пострадавших и решили провести расследование. Сотрудники отеля Sunrise Arabian Beach Resort, где всё произошло, подтвердили версию туристов из России и выступили на их стороне.

Как ожидается, в ближайшее время в Шарм-эль-Шейхе состоится судебное заседание, на котором может быть принято решение об объявлении нападавших в розыск. В случае задержания британцам может грозить реальный срок в египетской тюрьме.

Ранее сообщалось, что около 15 граждан Великобритании напали на российскую семью с тремя детьми на территории отеля. По словам очевидцев, англичане выбросили вещи москвичей с лежаков, выкрикивали оскорбления в адрес россиян и требовали, чтобы те «убирались». В ходе конфликта толкнули одну из девочек, а ее отца попытались задушить веревкой. После этого нападавшие скрылись, предположительно их перевели в другой отель.

Подобные инциденты с участием российских туристов происходили и в других странах. Так, в 2023 году в Турции группа местных жителей избила россиянина после конфликта в одном из баров Антальи – мужчине потребовалась медицинская помощь. В том же году в Таиланде россиянка пострадала в драке с иностранными туристами на Пхукете, когда конфликт возник из-за места на пляже. Еще один резонансный случаи произошел в Грузии, где российскую семью с детьми оскорбляли по национальному признаку и выгоняли из ресторана, после чего дело дошло до полиции. В Индии фиксировались нападения на российских туристов со стороны уличных банд в туристических районах Гоа, а в Европе россияне не раз становились жертвами агрессивных выходок в общественных местах.

В МИД РФ ранее неоднократно призывали россиян быть внимательными во время поездок, фиксировать подобные инциденты, обращаться в местную полицию и консульства, а также не вступать в прямые конфликты, особенно в странах с иной правовой системой.