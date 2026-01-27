Пожилой турист не пережил плотного графика экскурсий по Пекину

Пожилой китайский турист не пережил групповой тур по Пекину из-за плотного графика экскурсий. Об этом пишет The Standard.

Трагедия произошла в июле 2025 года, однако Пекинский народный суд завершил рассмотрение дела только в январе 2026-го. Он обязал местное туристическое агентство, организовавшее пятидневную поездку в столицу Китая, выплатить семье мужчины 350 тысяч юаней (около 3,8 миллиона рублей) в качестве компенсации.

По данным источника, в первый же вечер гид уведомил группу о необходимости собраться на следующий день в четыре утра для поездки на Великую Китайскую стену, не уточнив полное расписание на день. Во время подъема на стену турист по фамилии Цзян в возрасте около 60 лет выглядел изможденным, но продолжил восхождение, несмотря на настойчивые просьбы членов семьи отдохнуть.

Позже выяснилось, что план на день включал в себя не только посещение Великой Китайской стены, но и Олимпийского парка, храма Неба, а также дополнительные платные экскурсии.

На третий день группа должна была собраться в три утра. В итоге во время экскурсии Цзян отстал и упал на обочине дороги. У него остановились дыхание и сердце. В протоколах спасателей было указано, что мужчина страдал гипертонией.

Семья подала на туристическую компанию в суд, утверждая, что к трагедии привели напряженный график, несанкционированное добавление в программу мероприятий и отсутствие помощи. Представители агентства, в свою очередь, заявили, что у Цзяна было заболевания, о котором он не сообщил заранее. Суд вынес решение в пользу семьи.

