Бронирование некоторых отелей Вьетнама трудно подтвердить на китайский Новый год

Из‑за высокого спроса на отдых во Вьетнаме туроператоры не всегда могут оперативно подтвердить размещение в популярных отелях Нячанга и Фукуока на февраль-март. По словам собеседников «ТурДома», согласования брони порой занимают до недели.

© tourdom.ru

«С прошлого понедельника мы не получили ответа от партнеров по Vinpearl Nha Trang Resort 5* и Champton Nha Trang 4», – рассказал участник профессионального чата для специалистов турбизнеса «Курилка ТурДома 2.0». Одна поездка должна начаться 1 марта, другая – 27 февраля (9 и 10 ночей). «Нет ни отказа, ни подтверждения – тишина. Мы с таким давно не сталкивались – почти неделю статус “в работе”».

В туроператорских компаниях пояснили, что эти даты частично совпадают с периодом празднования восточного (китайского) Нового года – в 2026 году он пройдет с 17 февраля по 3 марта.

«В это время растет поток китайских туристов, поэтому подтверждение заявок задерживается. Одновременно много запросов и от россиян, а популярные отели отвечают не всегда оперативно».

Как убедился корреспондент TourDom.ru, по данным сервиса Tourvisor, на вылеты с 27 февраля по 1 марта многие востребованные гостиницы действительно недоступны для бронирования. В Нячанге, по всей видимости, нет мест в Vinpearl Discovery Golflink и Vinpearl Sealink Nha Trang.

На острове Фукуок не получится заказать тур в пятизвездочные Dusit Princess Moonrise Beach Resort, New World Resort Phu Quoc и Vinpearl Resort & Spa Phu Quoc.

При этом часть популярных отелей есть в продаже. Например, в Нячанге еще можно подобрать тур из Москвы с вылетом 1 марта на 10 ночей в Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* (около 314 тыс. руб. на двоих) или в Vinpearl Luxury Nha Trang 5* (примерно 380 тыс. руб.).

Ранее «ТурДом» сообщал, что отдых на Фукуоке стал значительно дороже накануне китайского Нового года.