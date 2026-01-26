Авиакомпания Air Arabia начала неделю с распродажи на рейсы в марте и апреле. Точного дисконта арабский лоукостер не назвал, предложив выбирать варианты методом перебора. Журналист TourDom.ru попытался сэкономить на популярных туристических направлениях, но результатом, как и собственно ценниками акции, остался недоволен.

В Мале в марте со стыковками в Шардже можно слетать за 63 тыс. по минимальному тарифу без багажа. Если выбрать уж очень долгую стыковку на обратном пути в 20 часов, то поездка обойдется в 55,8 тыс. Схожие варианты есть у Qatar Airways – 58 тыс. при перелете через Доху, где при возвращении тоже сидеть сутки. При этом расценки на прямой перелет «Аэрофлотом» начинаются с 70 тыс. Такой ценник, например, есть 2–12 марта. Есть и другие билеты на несколько тысяч дороже.

В Таиланд в марте Air Arabia предложила round trip за 64 тыс. За те же деньги, но с более короткими пересадками через Чэнду готова везти Sichuan Airlines. У «Аэрофлота» не сильно дороже – 72 тыс. При этом некоторые стыковки в Шардже по длительности больше, чем весь перелет нацперевозчиком.

