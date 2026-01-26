Для южноуральских туристов подешевел отдых за рубежом

В декабре 2025 года годовая инфляция на Южном Урале составила 5% после 6,1 % в ноябре. За месяц цены выросли на 0,03%. При этом стоимость продовольствия почти не изменилась, непродовольственные товары немного подорожали, а услуги подешевели, сообщает пресс-служба Челябинского Отделения Банка России.

© РИА Новости

«Так, три месяца подряд дешевел сахар, поскольку на складах сохранился его высокий запас, а в 2025 году в стране был собран хороший урожай сахарной свеклы. В связи с увеличением поставок из других регионов и расширением производства в Челябинской области подешевели куриные яйца. В то же время в декабре из-за повышенного спроса перед Новым годом подорожали обеды в столовых и кафе. Заведения общественного питания перенесли в цены увеличившиеся затраты на ингредиенты для блюд и аренду помещений», – говорится в сообщении.

Подорожали компьютеры, ноутбуки, смарт-часы и наушники. Ретейлеры увеличили цены из-за издержек на комплектующие, аренду помещений и доставку. В то же время продолжилось снижение цен на топливо из-за завершившихся ремонтов на некоторых нефтеперерабатывающих заводах и сезонного снижения спроса.

Подешевел отдых за рубежом. Из-за укрепления рубля снизились цены на отдых в Египте, Турции и ОАЭ. При этом выросла стоимость ЖКХ, так как были проиндексированы тарифы на некоторые жилищные услуги.

В целом по стране годовая инфляция замедлилась в декабре до 5,6% после 6,6% в ноябре. Чтобы она продолжила устойчивое замедление, общий спрос в экономике должен расти сдержаннее. Для этого продолжительное время необходимо поддерживать высокие ставки по кредитам и депозитам, считает ЦБ.

