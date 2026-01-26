Цейлонский слон напал на автобус с российскими туристами

Слон напал на микроавтобус с российскими туристами на Шри-Ланке, животное буквально вырвало дверь из салона в поисках фруктов. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

© tourdom.ru

Как стало известно, семья с ребенком и их друзья поехали в национальный парк на арендованной машине. На одном из участков их притормозил цейлонский слон. Местные жители отмечают, что подобное поведение для этих животных не редкость, они часто выходят к машинам туристов, рассчитывая получить фрукты, после чего позволяют проехать дальше.

Водители и пассажиры попытались следовать негласным правилам: россиянка передала слону угощение. Однако ситуация неожиданно вышла из-под контроля, животное вдруг стало вести себя очень агрессивно. Трехтонный гигант сорвал дверь микроавтобуса и едва не перевернул его. Испуганные туристы в спешке покинули салон.

Через несколько минут слон успокоился и отошел от дороги, после чего путешественники смогли продолжить поездку. В результате происшествия никто не получил травм. Поврежденную дверь россияне забрали с собой на обратном пути.